Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Apple legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 131,44 EUR. Bei 131,64 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.341 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.146,00 USD im Vergleich zu 83.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Depot fit für Klimawandel machen: Das ist zu beachten

Mark Hulbert: So dürften sich die Top-Aktien der letzten Jahre im nächsten Bullenmarkt schlagen

Apple hat diese Produkte 2022 aus dem Verkauf genommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com