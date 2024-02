Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag billiger

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 180,94 USD nach.

Das Papier von Apple befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,1 Prozent auf 180,94 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 47.388 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 10,32 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,90 USD. Dieser Wert wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 25,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 USD je Apple-Aktie. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 201,25 USD.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 1,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,57 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

