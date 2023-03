Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag tiefer

Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,1 Prozent auf 148,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 148,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,22 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.338 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.04.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

