Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Apple zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 172,23 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 173,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.503.348 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 15,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 155,98 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,63 USD je Apple-Aktie an.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.154,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 119.575,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

