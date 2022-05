Apple Aktie News: Apple tendiert am Freitagvormittag fester

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 133,76 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,18 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.867 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 17,88 Prozent niedriger. Bei 101,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 31,97 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,78 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Tesla-Aktie, Apple-Aktie, Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple-Aktie mit Zuschlägen: Apple erwartet wohl 2022 Stagnation des iPhone-Absatzes

Apple ist wohl auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten außerhalb von China

