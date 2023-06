Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Apple

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Apple. Im Tradegate-Handel kam die Apple-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 170,00 EUR.

Mit einem Wert von 170,00 EUR bewegte sich die Apple-Aktie um 09:20 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 170,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 169,10 EUR. Bei 169,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.120 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,50 USD an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Analyst: Mit diesen vier Halbleiteraktien profitieren Anleger vom KI-Hype

Massiver Ausbau der Short-Wetten auf Tesla, Apple & Co: Leerverkäufer wetten eine Billion US-Dollar gegen US-Aktien

Hot Stocks heute: Apple-Short-Trade - Vonovia: Tiefere Kurse zeichnen sich ab