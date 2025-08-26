Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittwochabend

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 230,02 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 230,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 230,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,51 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.681.865 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 13,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 26,43 Prozent sinken.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 233,38 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Apple-Aktie.

