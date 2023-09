Aktienkurs aktuell

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag auf grünem Terrain

27.09.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 163,52 EUR.

Das Papier von Apple legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 163,52 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 163,66 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.936 Apple-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,66 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 190,11 USD je Apple-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82.959,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 81.797,00 USD. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Apple am 26.10.2023 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende schwächer Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

