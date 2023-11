Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 172,96 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 172,96 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 171,72 EUR. Bei 173,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 17.239 Apple-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,98 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,56 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

