Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:06 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 138,92 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 138,92 EUR. Bei 139,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 901 Apple-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Gewinne von 19,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (118,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,75 USD an.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123.945,00 USD gelegen.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,98 USD je Aktie.

