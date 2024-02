Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 182,64 USD.

Die Apple-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 182,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 111.345 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,30 Prozent. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 143,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,25 USD je Apple-Aktie an.

Am 01.02.2024 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 119.575,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.154,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

