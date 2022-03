Apple Aktie News: Anleger schicken Apple auf rotes Terrain

Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 157,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 155,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.483 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 162,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 100,58 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,00 USD für die Apple-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

