Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 170,82 USD abwärts.

Die Apple-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 170,82 USD abwärts. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 170,66 USD ein. Mit einem Wert von 171,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.122.325 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 199,62 USD markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 16,86 Prozent zulegen. Bei 159,35 USD fiel das Papier am 30.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 200,63 USD.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,88 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 119.575,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.154,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,15 USD im Jahr 2025 aus.

