Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 153,40 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 168,87 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 169,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,58 USD. Zuletzt wechselten 8.827.381 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 4,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 36,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,75 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,95 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Werte Apple-Aktie: Apple bringt in den USA Sparkonto mit hohen Zinsen an den Start

Hot Stocks heute: Drei Short-Trades laufen: S&P 500, Apple und NVIDIA. Tesla nach dem Kurssturz jetzt kaufen?

Digital Services Act: EU ordnet strengere Regeln für Apple, Google & Co. an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com