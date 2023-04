Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Apple 153,40 EUR

Um 09:19 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 152,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 152,12 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,44 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.295 Apple-Aktien.

Bei 173,24 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Das EPS lag bei 1,88 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,95 USD je Apple-Aktie.

