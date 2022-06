Apple Aktie News: Apple am Dienstagvormittag stärker

Um 28.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 134,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,50 EUR. Bisher wurden heute 4.149 Apple-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 162,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 29.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 111,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,92 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,22 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

