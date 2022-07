Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 28.07.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 153,22 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 153,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.013 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,28 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,11 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 97.278,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 89.584,00 USD umgesetzt.

Am 28.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

