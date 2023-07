Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 194,85 USD zu.

Bei 198,22 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 56,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,38 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,52 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,99 USD je Apple-Aktie belaufen.

