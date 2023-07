Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 177,16 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die Apple-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 177,16 EUR zu. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 177,22 EUR zu. Bei 176,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.854 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,21 Prozent. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,60 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 180,38 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,99 USD je Apple-Aktie.

