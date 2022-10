Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 145,76 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 145,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,66 EUR. Zuletzt wechselten 1.150 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 15,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2022 (123,86 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 174,71 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Alphabet-Aktie gibt nach: Google Play gerät ins Visier der EU-Kartellbehörden

JPMorgan belässt Einstufung für Apple unverändert - Apple-Aktie stärker

Mega-Imperium: Diese Tochterfirmen gehören zu Apple

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com