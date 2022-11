Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Apple-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 140,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 140,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,42 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.997 Aktien.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 18,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 173,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 27.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.146,00 USD – ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 83.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Drittes Quartal 2022: Diese Aktien hatte Jeremy Grantham im vergangenen Jahresviertel im Portfolio

Apple-Aktie deutlich schwächer: Foxconn-Unruhen schaden iPhone-Produktion wohl stärker als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images