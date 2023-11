Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 190,06 USD zu.

Das Papier von Apple konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 190,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 34.457 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 4,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 196,56 USD für die Apple-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

