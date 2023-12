Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 193,79 USD.

Um 16:07 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 193,79 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 194,66 USD. Bei 194,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.321.096 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 196,56 USD angegeben.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,72 Prozent zurück. Hier wurden 89.498,00 USD gegenüber 90.146,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,53 USD je Apple-Aktie belaufen.

