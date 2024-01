Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 190,79 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 190,79 USD. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 189,58 USD. Bei 191,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 9.438.254 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 02.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 141,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 35,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,78 USD.

Apple veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Apple rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach