Apple Aktie News: Apple am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 150,86 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 150,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.037 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,58 EUR am 20.05.2021. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 49,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,89 USD für die Apple-Aktie.

Am 28.01.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 123.945,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.439,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent gesteigert.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 02.05.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

