Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 175,56 USD.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119,58 Mrd. USD im Vergleich zu 117,15 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 02.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

