Apple Aktie News: Apple büßt am Vormittag ein

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 09:22:00 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 130,74 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 130,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.101 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,73 Prozent. Am 30.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 112,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 16,15 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 97.278,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.584,00 USD umgesetzt.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2023 aus.

