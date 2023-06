Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 189,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 0,2 Prozent auf 189,68 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,07 USD. Bei 189,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.651.924 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 0,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 124,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 97.278,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

