Apple Aktie News: Apple schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 29.07.2022 09:22:00 Uhr 2,4 Prozent auf 157,76 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 158,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.576 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 176,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 97.278,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 03.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

