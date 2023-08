Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagvormittag im Plus

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 166,98 EUR nach oben.

Die Apple-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 166,98 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,98 EUR aus. Bei 166,56 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 10.273 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 188,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD im Vergleich zu 82.959,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

