Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 232,83 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 232,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 233,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.217.097 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,38 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Aktie aus.

