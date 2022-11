Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Vormittag

Die Apple-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 139,80 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,00 EUR zu. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 139,80 EUR. Bei 140,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 616 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 19,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,87 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,38 USD.

Am 27.10.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.146,00 USD – ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 83.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,23 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

