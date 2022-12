Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag in Rot

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 119,26 EUR. Bei 118,82 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.735 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 30,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,82 EUR am 29.12.2022. Abschläge von 0,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,13 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.01.2023 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,19 USD je Aktie.

