Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Apple. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 193,75 USD.

Mit einem Wert von 193,75 USD bewegte sich die Apple-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.082 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter