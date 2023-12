Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 193,37 USD nach.

Die Apple-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 193,37 USD. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 193,28 USD. Mit einem Wert von 193,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.730.118 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,79 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,56 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,53 USD je Apple-Aktie.

