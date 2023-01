Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Apple-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 133,18 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 133,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.311 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 22,87 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 165,25 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.10.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 90.146,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 123.945,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

