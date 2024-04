Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 174,59 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 174,59 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 174,68 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 173,23 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.467.715 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,33 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 164,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,02 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 200,00 USD.

Apple gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119,58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,15 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,54 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

