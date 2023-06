Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 192,42 USD zu.

Um 16:07 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 192,42 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 192,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 191,65 USD. Zuletzt wechselten 14.134.823 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,64 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,11 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 124,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,50 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 94.836,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,99 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

