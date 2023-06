Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Freitagvormittag fester

So bewegt sich Apple

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 175,26 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 175,26 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 175,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 31.175 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,34 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 03.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,88 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,50 USD je Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

