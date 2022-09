Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag behauptet

Die Apple-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 146,24 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 146,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 145,40 EUR. Bei 145,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.622 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,44 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82.959,00 USD umgesetzt, gegenüber 81.434,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,10 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com