Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie von Apple zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 168,98 USD zu.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 36,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,11 USD.

Am 03.08.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90.146,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

