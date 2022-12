Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Mittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 120,86 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 120,72 EUR. Bei 121,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 21.111 Stück.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei einem Wert von 118,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,72 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,13 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 83.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

