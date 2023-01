Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagvormittag

Die Apple-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 132,04 EUR abwärts. Bei 131,50 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.174 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 23,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 118,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,73 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 165,25 USD.

Am 28.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 90.146,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 123.945,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

