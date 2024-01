Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 186,65 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 0,7 Prozent auf 186,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 89.261 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,95 Prozent. Am 02.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 141,32 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 32,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,78 USD je Apple-Aktie an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 89.498,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90.146,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Aktie aus.

