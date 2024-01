Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 185,51 USD abwärts.

Das Papier von Apple befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,3 Prozent auf 185,51 USD ab. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 184,79 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 187,00 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.839.247 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 141,32 USD fiel das Papier am 02.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 195,78 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Apple-Aktie.

