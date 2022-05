Apple Aktie News: Apple wird am Dienstagmittag ausgebremst

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 138,82 EUR abwärts. Die Apple-Aktie sank bis auf 138,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,84 EUR. Zuletzt wechselten 46.884 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 14,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 36,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,78 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,59 Prozent auf 97.278,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

