Apple Aktie News: Apple am Vormittag Verlust reich

Die Apple-Aktie musste um 31.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 139,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,00 EUR aus. Bei 139,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 1.116 Apple-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 14,64 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2021 auf bis zu 101,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,78 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 97.278,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

