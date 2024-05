Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag stärker

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 191,87 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 192,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.957.896 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,04 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,989 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 201,13 USD an.

Apple ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,31 Prozent auf 90,75 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,84 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,59 USD fest.

