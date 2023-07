Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 195,69 USD.

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 195,69 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 196,38 USD. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 195,26 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.874.915 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 198,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,38 USD an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,20 USD im Vorjahresvergleich. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82.959,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 03.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

