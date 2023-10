Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 169,96 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 169,96 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 57.849 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,22 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 26,94 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 187,78 USD.

Apple ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90.146,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,06 USD je Aktie.

